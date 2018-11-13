Воронеж вошел в десятку самых добрых городов, где вещи часто не продают, а дарят

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-13T17:20:47+03:00

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Сегодня отменчается Всемирный день доброты. Аналитики сайта объявлений "Авито" решили оценить степень доброты пользователей из крупных городов России по тому, насколько часто в этих городах люди готовы отдавать вещи совершенно бесплатно.

- Воронеж занял девятую позицию в рейтинге доброты, составленном доле объявлений с текстом "отдам даром" на сайте. В городе этот показатель равен 1,6%. Столько же у Новосибирска, Омска и Самары. Лидерами стали Уфа (2,8%) и Казань (2,7%), а также Ростов-на-Дону, Иркутск (по 2,2%), Волгоград и Ульяновск (по 2,1%). Среди крупных городов самые низкие позиции по этому параметру заняли Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва (по 0,9%), последним оказался Красноярск – всего 0,5%. По всей России этот показатель составил 1,6%, - рассказывают в "Авито".

К слову, несмотря на экономический кризис, за последний год число желающих отдать что-либо безвозмездно возросло. Это стало понятно, поскольку исследование проводится ко Дню доброты не в первый раз.