2018-11-13T17:24:02+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина зверски расправился с не пожелавшими уйти гостями

Он забил одного из приятелей гвоздодером до смерти, другой еле спасся
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронежском областном суде немного уменьшили срок рецидивисту - всего лишь на два месяца.В Воронежском областном суде немного уменьшили срок рецидивисту - всего лишь на два месяца.Фото: из архива «КП»
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Суд вынес приговор 35-летнему жителю Панинского района за убийство и причинение легкого вреда здоровью.

По данным следствия, в конце ноября 2016 года мужчина принимал у себя дома в Панино двух приятелей 45 и 48 лет. Сидели, выпивали. Неожиданно хозяин вспылил и потребовал от гостей выметаться из дома. Те отказались. Тогда он взял гвоздодер и стал бить им 48-летнего мужчину по голове, да еще и кулаками добавлять.

Гость помладше попытался было заступиться. И тут же получил удары гвоздодером по всем частям тела. 45-летний мужчина убежал, а вот 48-летний не смог. И если первый потом обратился в больницу и отделался синяками, то второй умер. Его нашла гражданская жена разбушевавшегося хозяина утром лежащим во дворе дома. По заключению судмедэкспертизы, смерть наступила из-за травмы груди, осложнившейся закупоркой кровеносных сосудов легких.

- Вначале 35-летний мужчина, ранее судимый за убийство и имущественные преступления, вину признавал частично, однако затем отказался от дачи показаний. Его арестовали, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов. – Вину мужчину доказывали показания избитого мужчины и свидетелей, а также заключения проведенных судебных экспертиз.

В итоге рецидивиста приговорили к 11 годам колонии особого режима с ограничением свободы после отбытия наказания на один год. Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию и немного снизил срок - до 10 лет 10 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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