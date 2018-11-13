В Ленинском районе к зиме закупили 56 единиц коммунальной техники

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-13T17:10:46+03:00

Руководитель управы района Сергей Корчевников и его первый заместитель Виталий Поздняков по поручению главы Воронежа Вадима Кстенина проверили готовность районного комбината благоустройства к работе в зимний период

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Для уборки и содержания улично-дорожной сети Ленинского района в зимний период «Комбинат благоустройства Ленинского района» подготовил 50 единиц коммунально-уборочной техники, оборудования, а также 6 единиц средств малой механизации с ручным управлением (в том числе 3 единицы приобретены в текущем году). Это пескоразбрасыватели на базе КДМ, тракторы МТЗ, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, лаповые и роторные снегопогрузчики, МКМ 1904 и другие образцы современной техники.

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