2018-11-13T17:39:01+03:00
Происшествия

Персонал БСМП: воронежец, которого вышвырнули из больницы на мороз, пытался курить в приемном покое и громил машины

Главный врач сообщил, что показаний к госпитализации буйного мужчины при осмотре не нашли
Ирина КАЗАНИНАЮлия ТЕРНОВА
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Главный врач Игорь БанинГлавный врач Игорь БанинФото: Ирина КАЗАНИНА
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Накануне воронежцев возмутило видео, на котором охранники выводят из БСМП на проспекте Патриотов какого-то человека и кладут его на промерзшую землю, а тот даже не пытается встать. Увиденное в сети саркастически обозвали "выпиской из БСМП". В департаменте здравоохранения уже сообщали, что мужчина ругался, пытался бить медработников, а показаний к госпитализации у него не нашли - вот дебошира и вывели под белы руки. Сегодня главный врач больницы скорой помощи № 1 Игорь Банин дал журналистам более развернутое объяснение.

По словам главврача, мужчина действительное поступил к ним по скорой помощи. Фельдшер, бегло осмотрев пациента, предположил, что у него может быть сотрясение мозга - потому и повез воронежца в больницу. Хирург уже признаков сотрясения у прибывшего не нашел. Когда в госпитализации ему отказали, он закурил в приемном покое. После этого мужучину выпроводили на улицу. Оттуда якобы сразу же послышался грохот: оказалось, буйный горожанин, только выйдя за дверь, начал бить по припаркованным автомобилям. После этого ему сделали внушение и снова вывели на улицу. Это и попало на запись, опубликованную в интернете. Охранник Иван Толстых добавил, что информация случившемся зафиксирована в журнале происшествий. А заведующий травмпунктом Александр Ковалев посетовал, что таких опасных пациентов, кидающихся на врачей с кулаками, довольно много.

Скандал вызвал всенародное негодование. Но медики из БСМП сетуют на то, что в подобных ситуациях более незащищенными являются именно врачи. Фото: Ирина КАЗАНИНА

Скандал вызвал всенародное негодование. Но медики из БСМП сетуют на то, что в подобных ситуациях более незащищенными являются именно врачи.Фото: Ирина КАЗАНИНА

Персонал БСМП опроверг версию о том, что выдворить воронежца решили из-за отсутствия полиса. На самом деле, далеко не у всех пациентов "травмы" он бывает при себе. Чрезвычайные обстоятельства застают людей врасплох, и потому раненых якобы принимают, не требуя обязательного наличия полиса.

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