2018-11-13T16:29:43+03:00
Происшествия

В Нововоронеже накрыли подпольный склад с 40 тоннами «левых» бутылок водки и коньяка

Вся продукция «потянула» на 19 млн.
Юрий КОЗЛОВ
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Цех, где делали "левое" пойло.Цех, где делали "левое" пойло.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Нововоронежские полицейские прикрыли крупный цех, где делали «левое» пойло. Он работал с февраля по октябрь 2018 года.

- Наши сотрудники изъяли более 40 тонн бутылок водки и коньяка объемом поллитра каждая. Стоимость этой продукции составила не менее 19,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б», части 6, статьи 171.1 УК РФ. Максимальное наказание, грозящее бутлегерам, - шесть лет лишения свободы, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

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