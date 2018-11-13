2018-11-13T15:57:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области две недели ищут 40-летнего мужчину

Роман Простафилин пропал на хуторе Оробинском в Верхнемамонском районе
Юлия ТЕРНОВА
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Ориентировка "Лиза Алерт"Ориентировка "Лиза Алерт"
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В Воронежской области почти две недели ищут 40-летнего Романа Простафилина. Он пропал на хуторе Оробинском в Верхнемамонском районе еще 1 ноября. С этого дня никто не знает, где он и что с ним. О поисках мужчины сообщили в добровольческом поисковом отряде "Лиза Алерт".

Вот приметы Романа: рост около 170 сантиметров, телосложение плотное, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в синюю куртку, черный свитер и черные брюки. Если вы могли видеть похожего человека или располагаете какой-либо информацией, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному под фото, или позвоните по телефону "112".

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