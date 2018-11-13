2018-11-13T15:16:05+03:00
Звезды

Воронежцам споет Алексей Чумаков

Артист приедет с гастролями в начале декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 декабря в Воронеже выступит Алексей Чумаков. Он ярко начал свою карьеру на проекте «Народный артист», заняв третье место. С тех пор поклонников у певца прибавилось. Тем более, что харизматичный шоумен не только поет (его композиции сочетают в себе несколько музыкальных стилей - латиноамериканские мотивы, соул, фанк и R&B), но и пишет книги, снимается в фильмах. Поклонницы любят его за лиричные тексты, мужчины ценят композиторский талант.

На большом сольном выступлении 1 декабря в ВКЗ Алексей Чумаков исполнит свои лучшие хиты и новые композиции с альбома "Небо в твоих глазах", признанного лучшим альбомом года. Начало в 19.00.

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