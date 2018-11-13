Прокуратура уличила мэрию Воронежа в том, что на сайте не публикуются данные о пропавших без вести

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-13T16:12:38+03:00

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Воронежская прокуратура обратила внимание на то, что сайт мэрии не размещает новости о пропавших без вести воронежцах. На данный момент городе ищут 140 человек.

Как поясняет пресс-служба прокуратуры, федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка" предприсывает органам местного самоуправления размещать на своих площадках в интернете информацию об актуальных поисках. Но увидеть таких сообщений на сайте городской администрации практически нельзя. Поэтому мэрии внесли представление об устранении этого нарушения. К слову, там уже прокомментировали ситуацию, выразив готовность публиковать соответствующие новости, если их будут направлять в адрес городской администрации. Предполагается, что делать это может полиция:

- Администрация Воронежа с момента вступления в силу упомянутого федерального закона ни разу не получала ни от граждан, ни от общественных объединени, ни от УМВД запросов о размещении на официальном сайте муниципалитета сведений о лицах, пропавших без вести. Мы готовы в полном объеме и соответствии с федеральным законодательством оказывать содействие заинтересованным лицам и органам в этой работе при получении соответствующих сигналов от них. Вся эта информация была доведена до сведения надзорного органа при рассмотрении этого представления прокуратуры. Понятно, что самостоятельно мы не можем размещать такие сведения, если не получим ее установленным образом. По имеющейся информации, для лучшей организации этой работы рассматривается вопрос о заключении соответствующего соглашения с УМВД России по Воронежу.