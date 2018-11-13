2018-11-13T16:12:38+03:00
Общество

Прокуратура уличила мэрию Воронежа в том, что на сайте не публикуются данные о пропавших без вести

Ведомство требует от главы города устранить нарушение
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежская прокуратура обратила внимание на то, что сайт мэрии не размещает новости о пропавших без вести воронежцах. На данный момент городе ищут 140 человек.

Как поясняет пресс-служба прокуратуры, федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка" предприсывает органам местного самоуправления размещать на своих площадках в интернете информацию об актуальных поисках. Но увидеть таких сообщений на сайте городской администрации практически нельзя. Поэтому мэрии внесли представление об устранении этого нарушения. К слову, там уже прокомментировали ситуацию, выразив готовность публиковать соответствующие новости, если их будут направлять в адрес городской администрации. Предполагается, что делать это может полиция:

- Администрация Воронежа с момента вступления в силу упомянутого федерального закона ни разу не получала ни от граждан, ни от общественных объединени, ни от УМВД запросов о размещении на официальном сайте муниципалитета сведений о лицах, пропавших без вести. Мы готовы в полном объеме и соответствии с федеральным законодательством оказывать содействие заинтересованным лицам и органам в этой работе при получении соответствующих сигналов от них. Вся эта информация была доведена до сведения надзорного органа при рассмотрении этого представления прокуратуры. Понятно, что самостоятельно мы не можем размещать такие сведения, если не получим ее установленным образом. По имеющейся информации, для лучшей организации этой работы рассматривается вопрос о заключении соответствующего соглашения с УМВД России по Воронежу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нововоронеже накрыли подпольный склад с 40 тоннами «левых» бутылок водки и коньяка
В Воронежской области две недели ищут 40-летнего мужчину
И город убрали, и на дачу съездили
Воронежцам споет Алексей Чумаков
Сдай макулатуру - спаси дерево!
В Воронеже выступит Михаил Бублик
Воронежцы рассказали, как видят идеальный двор многоэтажки
Лариса Тулинова «Деньги выделят строго под утвержденные пункты благоустройства»
В Воронежской области в ходе акции "Белый цветок" собрали 13,5 миллионов рублей
В Воронежской области мужчине, вырубившему семь кленов, грозит два года тюрьмы
Воронежские врачи отработают сценарий оказания помощи людям при крушении поезда
Воронежцы могут бесплатно получить консультации трех врачей и выиграть глюкометры
В Воронеже резко подорожали огурцы и помидоры
В Воронеже народную тропу у лицея загородили забором
ГИБДД: ездить по воронежским дорогам с летней резиной становится небезопасно
Протест питерцев на то, что Генплан Воронежа будут делать москвичи, отклонили
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В Воронеже на видео сняли, как охранники больницы выкинули пожилого мужчину на мороз
Из Воронежа в Кострому и обратно пустят дополнительный поезд
В Воронеже установилось опасное для здоровья давление
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
В Воронеже убийцу судебного пристава посадили надолго