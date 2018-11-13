2018-11-13T14:20:25+03:00
Звезды

В Воронеже выступит Михаил Бублик

Артист приедет на гастроли в начале декабря
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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7 декабря в Воронеж с концертом приедет Михаил Бублик. Яркий музыкант с выразительным голосом и неповторимым артистизмом, чье многогранное творчество (Бублик работает в таких, практически несочетающихся друг с другом жанрах, как рок, фолк, кантри, госпел, регги) отличается удивительной искренностью и душевностью исполнит в программе полюбившие поклонникам хиты и новые песни. Михаил выступает только живьем.

Концерт пройдет 7 декабря в ВКЗ, начало в 19.00.

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