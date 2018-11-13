Воронежцы рассказали, как видят идеальный двор многоэтажки

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-13T13:57:26+03:00

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Мэрия провела опрос на тему того, как воронежцы представляют себе идеальный двор. Дело в том, что в городе реализуют программу по ремонту самых пугающих дворов, и власти задались вопросом, что для большинства является приоритетным, когда речь заходит о комфортной придомой территории.

35 % ответили, что им нужен "уютный уголок с большим количеством зеленых насаждений". Чуть менее популярен оказался вариант "место для спокойного отдыха и прогулок с детьми", за него проголосовали 33.1% опрошенных. А вот территорию для активного отдыха и занятия спортом рядом у своего подъезда видят в своих мечтах только 9.4 %. Возможность припарковать машину в непосредственной близости к дому оказалась наиболее важна 9 %. Таким образом, абсолютному большинству респондентов хочется видеть у себя под окном подобие мини-парка, где есть в том числе и детская площадка для увлекательных игр.