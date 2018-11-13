2018-11-13T13:56:55+03:00
Общество

Лариса Тулинова «Деньги выделят строго под утвержденные пункты благоустройства»

Председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при главе Воронежа прокомментировала противостояние жильцов многоэтажки относительно благоустройства двора
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Яндекс.КартыЯндекс.Карты
Изменить размер текста:

В понедельник, 12 ноября, мы рассказали о конфликте собственников квартир в дома №31 по Студенческой. Напомним, жильцы больше года не могут договориться о перечне работ по благоустройству двора. Несколько человек пытаются в различных инстанциях оспорить решение общего собрания, опасаясь, что благоустройствао повлечет за собой рубку деревьев для освобождения места под парковку.

Разобраться в этой ситуации мы попросили председателя общественного совета по вопросам ЖКХ при главе Воронежа.

- Бюджетные средства по программе «Формирования современной городской среды» выделяются строго под те виды работ, которые утверждены общим собранием жильцов, - рассказала Лариса Тулинова. – Если обустройства парковки и вырубки деревьев там нет, то никто их не профинансирует. Это очень строго контролируется. Кроме того, для обустройства парковки должны соблюдаться требования санитарных норм, в частности, в отношении расстояния от стен домов. В миниатюрных дворах (каким является и двор дома № 31 по улице Студенческой – Авт.) возможности для создания стоянок, с этой точки зрения, немного. Еще одним аргументом в пользу сохранения зеленой зоны двора может служить и тот факт, что получить разрешение (так называемый, порубочный билет – Авт.) на ликвидацию здоровых деревьев очень сложно и дорого. Экологи, наоборот, ратуют за сохранение каждого дерева или кустарника.

Надеемся, эти аргументы убедят жильцов дома договориться, и противостояние прекратится всем на радость.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нововоронеже накрыли подпольный склад с 40 тоннами «левых» бутылок водки и коньяка
В Воронежской области две недели ищут 40-летнего мужчину
И город убрали, и на дачу съездили
Воронежцам споет Алексей Чумаков
Прокуратура уличила мэрию Воронежа в том, что на сайте не публикуются данные о пропавших без вести
Сдай макулатуру - спаси дерево!
В Воронеже выступит Михаил Бублик
Воронежцы рассказали, как видят идеальный двор многоэтажки
В Воронежской области в ходе акции "Белый цветок" собрали 13,5 миллионов рублей
В Воронежской области мужчине, вырубившему семь кленов, грозит два года тюрьмы
Воронежские врачи отработают сценарий оказания помощи людям при крушении поезда
Воронежцы могут бесплатно получить консультации трех врачей и выиграть глюкометры
В Воронеже резко подорожали огурцы и помидоры
В Воронеже народную тропу у лицея загородили забором
ГИБДД: ездить по воронежским дорогам с летней резиной становится небезопасно
Протест питерцев на то, что Генплан Воронежа будут делать москвичи, отклонили
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза
В Воронеже на видео сняли, как охранники больницы выкинули пожилого мужчину на мороз
Из Воронежа в Кострому и обратно пустят дополнительный поезд
В Воронеже установилось опасное для здоровья давление
В Воронеже состоялись праздничные мероприятия по случаю 177-летия Сбербанка
В Воронеже убийцу судебного пристава посадили надолго