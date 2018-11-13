Лариса Тулинова «Деньги выделят строго под утвержденные пункты благоустройства»

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-13T13:56:55+03:00

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В понедельник, 12 ноября, мы рассказали о конфликте собственников квартир в дома №31 по Студенческой. Напомним, жильцы больше года не могут договориться о перечне работ по благоустройству двора. Несколько человек пытаются в различных инстанциях оспорить решение общего собрания, опасаясь, что благоустройствао повлечет за собой рубку деревьев для освобождения места под парковку.

Разобраться в этой ситуации мы попросили председателя общественного совета по вопросам ЖКХ при главе Воронежа.

- Бюджетные средства по программе «Формирования современной городской среды» выделяются строго под те виды работ, которые утверждены общим собранием жильцов, - рассказала Лариса Тулинова. – Если обустройства парковки и вырубки деревьев там нет, то никто их не профинансирует. Это очень строго контролируется. Кроме того, для обустройства парковки должны соблюдаться требования санитарных норм, в частности, в отношении расстояния от стен домов. В миниатюрных дворах (каким является и двор дома № 31 по улице Студенческой – Авт.) возможности для создания стоянок, с этой точки зрения, немного. Еще одним аргументом в пользу сохранения зеленой зоны двора может служить и тот факт, что получить разрешение (так называемый, порубочный билет – Авт.) на ликвидацию здоровых деревьев очень сложно и дорого. Экологи, наоборот, ратуют за сохранение каждого дерева или кустарника.

Надеемся, эти аргументы убедят жильцов дома договориться, и противостояние прекратится всем на радость.