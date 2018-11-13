В Воронежской области в ходе акции "Белый цветок" собрали 13,5 миллионов рублей
Деньги раздали семьям, где дети больны онкологией
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В Воронежской области подвели итоги акции "Белый цветок". Особенно активно волонтеры раздавали на улицах белые бумажные цветы в обмен на добровольное пожертвование, размер которого может быть любым, на День города и в канун Рождества Пресвятой Богородицы.
- В этом году собрано 13 миллионов 497 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - 56 семей, в которых дети страдают онкологическими заболеваниями, получили сертификаты по 130 тысяч рублей для продолжения лечения и реабилитации. Также часть собранных средств будет направлена на приобретение медицинской аппаратуры для лечебных учреждений.