2018-11-13T13:29:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчине, вырубившему семь кленов, грозит два года тюрьмы

Он орудовал бензопилой в Новохоперском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Новохоперские полицейские задержали 57-летнего жителя села Елань-Колено. Этого гражданина подозревают в незаконном уничтожении семи кленов.

По данным полиции, 26 октября с 9.30 до 13.00 он приехал на мотоцикле в лесополосу у Елань-Колено, срубил эти деревья, очистил от ветвей стволы и распилил их на части. После чего привез к себе домой.

- Мужчину задержали, он признал свою вину. Материальный ущерб, причиненный его действиями, составил более 22 тысяч рублей. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» (до двух лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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