Воронежские врачи отработают сценарий оказания помощи людям при крушении поезда
С ними вместе в учениях будут участвовать сотрудники МЧС и полицейские
Учения пройдут 15 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Воронежские врачи скорой помощи примут участие в масштабных учениях вместе с силовыми структрами. Медики будут отрабатывать сценарий оказания помощи пострадавшим в масштабной железнодорожной аварии. Условия должны быть максимально приближены к реальным. Легенда учений такова: в районе станции "Графской" столкнулись пассажирский и грузовой поезд, в результате чего пострадали 15 человек.
В инсценировке будут и другие действующие лица - пожарные, спасатели и сотрудники МВД на транспорте. Пройдет она утром в четверг, 15 ноября.