2018-11-13T13:19:58+03:00
Общество

Воронежцы могут бесплатно получить консультации трех врачей и выиграть глюкометры

Акция пройдет в главном корпусе аграрного университета
Юрий КОЗЛОВ
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С диабетом научат бороться в аграрном университете.С диабетом научат бороться в аграрном университете.Фото: vsau.ru
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В среду, 14 ноября, в главном корпусе Воронежского аграрного университета (улица Мичурина, дом № 1) врачи организуют бесплатные консультации для горожан. Так отметят Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

С 9.00 до 14.00 можно будет измерить уровень глюкозы в крови, поучиться в областной «школе» сахарного диабета, как держать под контролем это заболевание. А также бесплатно получить консультации эндокринологов, кардиологов и психотерапевтов. Победителям викторины на тему «Что вы знаете о своем заболевании?» обещают глюкометры в подарок.

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