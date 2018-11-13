Воронежцы могут бесплатно получить консультации трех врачей и выиграть глюкометры

СЕГОДНЯ 13:16 2018-11-13T13:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 14 ноября, в главном корпусе Воронежского аграрного университета (улица Мичурина, дом № 1) врачи организуют бесплатные консультации для горожан. Так отметят Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

С 9.00 до 14.00 можно будет измерить уровень глюкозы в крови, поучиться в областной «школе» сахарного диабета, как держать под контролем это заболевание. А также бесплатно получить консультации эндокринологов, кардиологов и психотерапевтов. Победителям викторины на тему «Что вы знаете о своем заболевании?» обещают глюкометры в подарок.