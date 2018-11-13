В Воронеже резко подорожали огурцы и помидоры

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-13T13:07:11+03:00

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Воронежстат подвел итоги мониторинга цен в октябре 2018 года. Оказалось, что с начала года они подросли на 2,9 процента (за тот же период 2017-го – на 1%).

На продовольственные товары цены по сравнению с декабрем 2017 года повысились на 2,2 процента, а по сравнению с сентябрем 2018-го – на 0,4%. Особенно сильно подорожали помидоры и огурцы (на 26.1–36.8 %). Повысились цены и на курятину, сахар, куриные яйца, пшено, овсяную и перловую крупы (на 3.5–15.4 %). В то же время снизились цены на картофель и почти все виды овощей, фруктов и цитрусовых (на 2,3–23.5 %).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в октябре 2018 года по области составила 3449 рублей и возросла по сравнению с декабрем 2017-го на 4.6 процента.

Непродовольственные товары в октябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года подорожали на 3.7 процента (в октябре 2017 года – на 1.1 %).

По сравнению с сентябрем цены на эти товары выросли в среднем на 0.6 процента. На 2.5–6.6 процента подорожали женские трикотажные перчатки, детские матрасы, шины для легковых автомобилей, рубероид, металлочерепица. В то же время подешевели флеш-накопители и землю для растений (на 3.9–4 %). На 2–4 процента выросли цены на комбинированные анальгетики, кетопрофен и йод. Отечественный анальгин и эссенциале форте Н, напротив, подешевели на 2.3–2.6 процента.

Цены и тарифы на услуги с начала года выросли на 2.5 процента (в соответствующем периоде 2017 года – на 3.5 %).

Взлетела стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир у частных лиц (на 11.8–12.4 %). В то же время подешевели проезд в поездах дальнего следования, услуги в сфере зарубежного туризма и стала меньше годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (на 5.6–10 %).