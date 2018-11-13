В Воронеже народную тропу у лицея загородили забором

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-13T12:47:15+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» появилось сообщение о том, что недалеко от лицея № 1 (улица Лизюкова, 81) склон от тротуара до дороги зачем-то огородили забором. Автор поста замечает, что таким образом перегородили «народную» тропу, по которой люди привыкли ходить уже давно.

Теперь же, чтобы добраться до остановки «Универсам Молодежный», а также до ближайших торговых центров, приходится делать крюк метров 100. Что очень неудобно, особенно для пожилых людей и инвалидов. Автор поста намекает, что впору готовить болгарки и пилить забор.

Кстати, схожая ситуация сложилась с забором возле школы № 1, что на Военном городке. Там из-за закрытой калитки местным жителям приходилось делать куда больший крюк. Ее в конце концов снова открыли, зато зачем-то заварили выход со школьного стадиона.