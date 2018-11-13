ГИБДД: ездить по воронежским дорогам с летней резиной становится небезопасно

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-13T16:20:42+03:00

В Воронеж идет настоящая зима, и без зимней резины уже не обойтись Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Госавтоинспекция сообщила о предстоящем похолодании и напомнила о сезонных правилах предосторожности

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Сотрудники ГИБДД напоминают воронежцам, что пришло время менять шины на зимние.

- На территории Воронежской области прогнозируется резкое понижение температуры. А выпадение осадков, понижение температуры в вечернее и ночное время может вызвать плохое сцепление колес с дорожным покрытием, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Правоохранители заостряют внимание на том, что соблюдать скоростной режим зимой особенно важно:

- Помните, что в подобных погодных условиях затрудняется торможение автомобиля. Следовательно, необходимо позаботиться о верной и безопасной скорости движения и дистанции до впереди идущего транспортного средства.