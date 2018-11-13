ГИБДД: ездить по воронежским дорогам с летней резиной становится небезопасно
Сотрудники ГИБДД напоминают воронежцам, что пришло время менять шины на зимние.
- На территории Воронежской области прогнозируется резкое понижение температуры. А выпадение осадков, понижение температуры в вечернее и ночное время может вызвать плохое сцепление колес с дорожным покрытием, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Правоохранители заостряют внимание на том, что соблюдать скоростной режим зимой особенно важно:
- Помните, что в подобных погодных условиях затрудняется торможение автомобиля. Следовательно, необходимо позаботиться о верной и безопасной скорости движения и дистанции до впереди идущего транспортного средства.