Протест питерцев на то, что Генплан Воронежа будут делать москвичи, отклонили

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-13T12:23:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже антимонопольная служба подтвердила законность результатов аукциона на разработку генплана столицы Черноземья. Их пыталась опротестовать фирма из Санкт-Петербурга, также участвовавшая в конкурсе. Антимонопольная служба сначала приостановила действие контракта, но, разобравшись, оставила итоги торгов в силе

Напомним научно-проектный институт ЭНКО из Питера готов был разработать Генплан за 56,3 млн. рублей, в то время как победитель торгов «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» запросил 70,1 млн. Однако организаторы аукциона посчитали, что институт из Северной столицы не предоставил полный пакет документов для участия в конкурсе.

Напомним, генплан должны разработать в три этапа. На первом, в 2018 году, москвичи будут собирать информацию. На втором, в 2019 году, столичные специалисты подготовят программу работ, затем они должны пройти этапы согласования в региональных ведомствах. На 2020 год намечены публичные слушания. Затем пойдут согласования в федеральных ведомствах и утверждение генплана.

В генплане будут содержаться карты, схемы и текстовая часть. В документе определят границы территорий объектов культурного наследия, схемы объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, автодорог. Его будут обязаны учитывать при планировании новых строек. Все работы должны завершить до 30 ноября 2018 года.