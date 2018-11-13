2018-11-13T12:15:26+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео сняли, как охранники больницы выкинули пожилого мужчину на мороз

В БСМП оперативного комментария дать не смогли
Юрий КОЗЛОВ
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Так охранники транспортировали пожилого человека на улицу.Так охранники транспортировали пожилого человека на улицу.Фото: кадр с видео youtube.com
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Поздним вечером в понедельник, 12 ноября, в паблике «Типичный Воронеж» появилось видео, грозящее очередным медицинским скандалом. На нем запечатлели, как два охранника выволакивают на улицу пожилого мужчины, аккуратно кладут его на землю, отряхивают руки и уходят прочь. Человек даже не пытается встать. На дворе, как все знают, сейчас почти зимний холод. Автор видео утверждал, что так поступили с пациентом, у которого не было полиса.

Видео вызвало массу гневных комментариев. Помимо обычных эмоций, вроде довели до ручки здравоохранение, и оскорблений охранникам, в них было и рациональное зерно. В частности, напоминали, что в БСМП привозят различных пациентов, в том числе порой и неадекватных. Но даже если предположить, что мужчина чего-то «учудил» в приемном отделении, можно было вызвать полицию, а не кидать его на улицу в мороз.

В БСМП оперативного комментария давать не пожелали. В департаменте здравоохранения Воронежской области пообещали подготовить ответ.

Любопытно, что в свое время в БСМП радостно сообщали, что их охраной занялись действительно серьезные люди, бывшие ветераны силовых структур. А точнее, организация, во главе которой был в том числе и адвокат Алексей Климов. Его, напомним, сейчас обвиняют в крышевании сети воронежских борделей. С женщинами легкого поведения там, по некоторым данным, обходились весьма строго.

Напомним, что и не думает затихать скандал с ампутированными ногами 89-летней Марии Дроновой. Ее младший сын Андрей утверждает, что матери отрезали здоровую левую ногу вместо больной правой. Главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов в ответ обвиняет его в вымогательстве 5 млн. рублей и краже части медицинской карты, где тот якобы соглашается на ампутацию именно левой ноги. Воронежских врачей страстно поддержал известный хирург Леонид Рошаль.

Охранники больницы выкинули пожилого человека на улицу в мороз.Охрана Воронежской Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) вышвыривает пожилого человека на улицу. Температура за бортом 6 градусов ниже ноля.

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