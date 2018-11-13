Из Воронежа в Кострому и обратно пустят дополнительный поезд

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-13T10:41:37+03:00

Из Воронежа в Кострому на дополнительном поезде можно уехать 21 декабря. Фото: из архива «КП»

Он будет ездить всего два дня

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Воронежцы, желающие прокатиться до Костромы, имеют шанс сделать это на дополнительном поезде, правда, всего разок. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Поезд № 555/556 отправится из Воронежа 21 декабря в 11.50. В Кострому он прибудет 22 декабря в 8.33. День можно провести в этом старинном городе, а потом пуститься в обратный путь на том же поезде. Из Костромы он стартует 22 декабря в 22.30, а в Воронеж приедет 23 декабря в 16.55.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» - 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный для всех регионов России).