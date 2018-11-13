В Воронеже установилось опасное для здоровья давление

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-13T10:23:29+03:00

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Резкий скачок давления – с 755 до 770 миллиметров ртутного столба – грозит проблемами для здоровья метеозависимых воронежцев. У них может заболеть или закружиться голова, снизиться концентрация и быстрота реакции. Поэтому водителям при недомогании лучше не рисковать и не садиться за руль.

- Впрочем, сейчас давление стабилизировалось, и постепенно все должно прийти в норму, - успокоил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Да и до рекорда давления, зарегистрированного в 1925 году (780,4 мм. рт.ст.) все же далековато. В то же время дискомфорт вызывает сильный холод без снега. Однако уже на выходных дневная температура ожидается уже выше нуля. Выпадения настоящего снега, чтобы он как следует покрыл землю, видимо, придется ожидать до декабря.