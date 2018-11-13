В Воронеже убийцу судебного пристава посадили надолго
В Железнодорожном районном суде вынесли приговор 22-летнему уроженцу Армении. Молодого человека признали виновным в убийстве 37-летнего судебного пристава, а также в краже его вещей и поджоге автомобиля.
По данным следствия, 2 июля 2017 года у мужчин случился конфликт. 22-летний парень задушил старшего знакомого, украл у него сотовый, банковские карты, деньги. Труп он спрятал в лесополосе, а потом, чтобы замести следы, сжег автомобиль убитого мужчины недалеко от села Рождественская Хава Новоусманского района.
Автомобиль вскоре нашли. А тело пристава обнаружили только после того, как его указал задержанный 22-летний парень. До этого он числился пропавшим без вести.
- Молодого человека осудили на 11 лет колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить 2,6 миллиона рублей моральной и материальной компенсации родителям убитого. Мужчина свою вину признал частично, - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда.