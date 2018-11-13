В центре Воронежа ночью сгорели машины

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-13T09:56:22+03:00

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Во вторник, 13 ноября, в 2.45 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре на Олимпийском бульваре.

- На место происшествия выезжали восемь наших специалистов на двух машинах, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Горели несколько автомобилей. Пожар удалось потушить в 3.05. По предварительным данным, во время ЧП никто не погиб и не получил ожогов. Причину пожара сейчас устанавливают.