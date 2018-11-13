В Воронеже создадут один из центров международной онкологической школы

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-13T08:58:24+03:00

На встрече с венгерской делегации также обсуждали вопросы сотрудничества в области туризма. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Другие два будут в Москве и в Будапеште

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Об этих планах заявил по итогам встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.

- Мы договорились, что будет создана международная онкологическая школа с тремя центрами: в Москве, в Воронеже и Будапеште, - сообщил венгерский гость. - Речь идет о совместной работе в области научно-исследовательской деятельности, в частности, исследовании молекулярной патологии белка.

Подробнее о проекте рассказал губернатор:

- Предполагается, что мы объединим усилия ученых, педагогов и врачей-практиков в области лечения онкологических заболеваний. Для нас это очень важно – мы фактически находимся на старте реформирования направления, связанного с лечением онкозаболеваний, в рамках национального проекта, который будет запущен с 2019 года. На эти цели планируют выделить большие средства.