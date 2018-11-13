В Воронежской области в 2019 году планируют расселить 13 аварийных многоэтажек

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-13T09:01:04+03:00

На это пойдут в основном деньги из федерального бюджета

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На совещании в правительстве Воронежской области рассказали о планах по расселению аварийных домов.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова рассказала, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» предусмотрено расселение с 2019 года аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2018 года.

Общий объем финансирования этого направления нацпроекта для Воронежской области составит 2,4 млрд. рублей. Львиную долю составят деньги из федерального бюджета – 2,3 млрд. рублей, из областной казны выделят 48,04 млн.

В 2019 году на эти цели планируют потратить 196,8 млн. рублей, из них 192,9 млн. – средства федерального бюджета. Эти деньги будут, по предварительным прикидкам, направлены на расселение 13 многоквартирных домов.

Галина Смирнова заявила, что до 2024 года в Воронежской области собираются ликвидировать 64 тысячи квадратных метров аварийного жилья, более двух тысяч человек улучшат свои жилищные условия.