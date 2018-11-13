Воронежских автомобилистов попросили проверять машину на наличие котят
С наступлением холодов животные стали греться на еще теплом двигателе
Фото: скриншот соцсети.
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Воронежских автомобилистов попросили проверять машину на наличие котят. Такой пост опубликовал горожанин в популярной группе в соцсети в понедельник, 12 ноября.
А дело все в том, что с наступлением холодов животные стали пробираться по стойке амортизатора к еще теплому двигателю.
- Действия несложные: постучите по капоту, откройте его, лишний раз проверьте уровень масла. Убедившись,что внутри никого нет, спокойно отправляйтесь в путь, - посоветовал местный житель.