СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-13T07:01:21+03:00

С наступлением холодов животные стали греться на еще теплом двигателе

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Воронежских автомобилистов попросили проверять машину на наличие котят. Такой пост опубликовал горожанин в популярной группе в соцсети в понедельник, 12 ноября.

А дело все в том, что с наступлением холодов животные стали пробираться по стойке амортизатора к еще теплому двигателю.

- Действия несложные: постучите по капоту, откройте его, лишний раз проверьте уровень масла. Убедившись,что внутри никого нет, спокойно отправляйтесь в путь, - посоветовал местный житель.