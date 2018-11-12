2018-11-12T23:35:39+03:00
Общество

В Воронеже по просьбам горожан на улице Войкова обустроят тротуар

Работы уже начались
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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По многочисленным просьбам воронежцев на улице Войкова вдоль дома №8 обустроят тротуар. До недавнего времени пешеходная зона здесь отсутствовала и люди рисковали жизнью.

- Сейчас подрядная организация уже приступила к ремонтным работам – выкорчевке пней, разработке грунта и устройству подстилающих и выравнивающих слоев, - рассказали в управе Центрального района.

На следующем этапе рабочие установят бортовой камень и уложат плитку. Работы завершатся в этом году.

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