В Воронеже по просьбам горожан на улице Войкова обустроят тротуар
Работы уже начались
фото управы Центрального района
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По многочисленным просьбам воронежцев на улице Войкова вдоль дома №8 обустроят тротуар. До недавнего времени пешеходная зона здесь отсутствовала и люди рисковали жизнью.
- Сейчас подрядная организация уже приступила к ремонтным работам – выкорчевке пней, разработке грунта и устройству подстилающих и выравнивающих слоев, - рассказали в управе Центрального района.
На следующем этапе рабочие установят бортовой камень и уложат плитку. Работы завершатся в этом году.