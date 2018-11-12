В Воронеже со стихийной торговлей борются с помощью ... благоустройства

12 Нояб. 23:18 2018-11-12T23:18:11+03:00

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Радикальный способ борьбы с несанкционированной торговлей придумали в Ленинском районе. Долгие годы чиновники не могли победить стихийные торговые точки на Моисеева,1. Рейды контролеров давали лишь одноразовый результат.

- Заполонив своим сомнительным товаром тротуар вдоль жилого дома, торговцы создавали проблему пешеходам и жителям, - рассказали в управе Ленинского района. - Как правило, торговали в этом месте продукцией выращенной на своих приусадебных участках.

Тогда в управе родился план благоустроить проблемный участок: изменить конфигурацию проезжей части и тротуара, где для безопасности пешеходов установят турникет. Вместе с тем приведут в соответствие с дизайн-регламентом фасад дома и установят современный остановочный комплекс.

Позже на новом месте оборудуют современную ярмарку с соблюдением всех санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм.