В Воронеже со стихийной торговлей борются с помощью ... благоустройства
Радикальный способ борьбы с несанкционированной торговлей придумали в Ленинском районе. Долгие годы чиновники не могли победить стихийные торговые точки на Моисеева,1. Рейды контролеров давали лишь одноразовый результат.
- Заполонив своим сомнительным товаром тротуар вдоль жилого дома, торговцы создавали проблему пешеходам и жителям, - рассказали в управе Ленинского района. - Как правило, торговали в этом месте продукцией выращенной на своих приусадебных участках.
Тогда в управе родился план благоустроить проблемный участок: изменить конфигурацию проезжей части и тротуара, где для безопасности пешеходов установят турникет. Вместе с тем приведут в соответствие с дизайн-регламентом фасад дома и установят современный остановочный комплекс.
Позже на новом месте оборудуют современную ярмарку с соблюдением всех санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм.