«Волшебники двора» споют воронежцам про «Лялечку»

12 Нояб. 23:06 2018-11-12T23:06:51+03:00

Изменить размер текста: A A

25 ноября в Воронеже пройдет большое сольное выступление звездной детской группы «Волшебники двора», мультипликационные клипы которой идут на всех каналах для детей, а песни крутятся на «Детском радио». Ребятню и родителей ждет интерактивная концертно-танцевальная программа, в которой «Волшебники» споют лучшие композиции Виталия и Натальи Осошник - «Лялечка», «Бибика», «Человечки в сундучке», «Хорошее настроение», «Капитошка», "Бум бум". Родители смогут насладиться профессиональным звуком и великолепным живым исполнением лучших, а дети смогут поиграть вместе с артистами и потанцевать под любимые хиты.

Концерт пройдет в Event-Hall 25 ноября в 12.00.