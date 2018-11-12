2018-11-12T23:06:51+03:00
Звезды

«Волшебники двора» споют воронежцам про «Лялечку»

Детский коллектив даст концерт в конце ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 ноября в Воронеже пройдет большое сольное выступление звездной детской группы «Волшебники двора», мультипликационные клипы которой идут на всех каналах для детей, а песни крутятся на «Детском радио». Ребятню и родителей ждет интерактивная концертно-танцевальная программа, в которой «Волшебники» споют лучшие композиции Виталия и Натальи Осошник - «Лялечка», «Бибика», «Человечки в сундучке», «Хорошее настроение», «Капитошка», "Бум бум". Родители смогут насладиться профессиональным звуком и великолепным живым исполнением лучших, а дети смогут поиграть вместе с артистами и потанцевать под любимые хиты.

Концерт пройдет в Event-Hall 25 ноября в 12.00.

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