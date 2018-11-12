Полсотни снегоуборочной техники готовы к зиме в Ленинском районе Воронежа

12 Нояб. 22:57 2018-11-12T23:25:04+03:00

Руководитель управы Сергей Корчевников и его первый заместитель Виталий Поздняков проинспектировали районный комбинат благоустройства

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Для работы в условиях зимы в Ленинском районе Воронежа подготовили 50 единиц коммунально-уборочной техники и шесть единиц средств малой механизации с ручным управлением, из которых половину закупили в этом году.

- Среди них пескоразбрасыватели на базе КДМ, тракторы МТЗ, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, лаповые и роторные снегопогрузчики, МКМ 1904 и другие образцы современной техники, - рассказали в управе Ленинского района.

В этом году также закупили навесное оборудование на трактор МТЗ 82, чтобы проводить очистку прилотковой зоны от снега на магистральных улицах, таких как Матросова, Краснознаменная, дамба Вогрэс, Петровская Набережная, ул. 20-летия Октября и транспортная развязка Грамши.

До конца года район планирует приобрести фронтальный погрузчик на базе «Амкодор» и, учитывая повышенные динамические нагрузки в зимний период, дополнительное навесное оборудование на трактор МТЗ 82 с усиленной рамой.

Для обработки дорог против наледи заготовили 11200 тонн пескосоляной смеси. Для посыпки тротуаров – еще 10 тонн реагентов.

- В соответствии с графиком в период с 29 октября по 19 ноября завозится песко-соляная смесь на улицы частного сектора, - рассказали в управе района. - Всего требуется 275 тонн на 93 улицы. На спусках, подъемах и остановках поставят контейнеры с песком.