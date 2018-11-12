2018-11-12T23:25:04+03:00
Общество

Полсотни снегоуборочной техники готовы к зиме в Ленинском районе Воронежа

Руководитель управы Сергей Корчевников и его первый заместитель Виталий Поздняков проинспектировали районный комбинат благоустройства
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

Для работы в условиях зимы в Ленинском районе Воронежа подготовили 50 единиц коммунально-уборочной техники и шесть единиц средств малой механизации с ручным управлением, из которых половину закупили в этом году.

- Среди них пескоразбрасыватели на базе КДМ, тракторы МТЗ, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, лаповые и роторные снегопогрузчики, МКМ 1904 и другие образцы современной техники, - рассказали в управе Ленинского района.

В этом году также закупили навесное оборудование на трактор МТЗ 82, чтобы проводить очистку прилотковой зоны от снега на магистральных улицах, таких как Матросова, Краснознаменная, дамба Вогрэс, Петровская Набережная, ул. 20-летия Октября и транспортная развязка Грамши.

До конца года район планирует приобрести фронтальный погрузчик на базе «Амкодор» и, учитывая повышенные динамические нагрузки в зимний период, дополнительное навесное оборудование на трактор МТЗ 82 с усиленной рамой.

Для обработки дорог против наледи заготовили 11200 тонн пескосоляной смеси. Для посыпки тротуаров – еще 10 тонн реагентов.

- В соответствии с графиком в период с 29 октября по 19 ноября завозится песко-соляная смесь на улицы частного сектора, - рассказали в управе района. - Всего требуется 275 тонн на 93 улицы. На спусках, подъемах и остановках поставят контейнеры с песком.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже по просьбам горожан на улице Войкова обустроят тротуар
В Воронеже со стихийной торговлей борются с помощью ... благоустройства
«Волшебники двора» споют воронежцам про «Лялечку»
Вячеслав Бутусов сыграет воронежцам легендарные хиты Nautilus Pompilius
Воронежский театр драмы ставит к Новому году сказку о поисках Деда Мороза
В Воронежском драмтеатре запустили аудиогид
Воронежский театр оперы и балета к Новому году ставит сказку «Настоящая принцесса»
В Воронежской области поджигателей машины нашли по следам обуви
В Воронежской области заяц и косуля попали в фотоловушку заповедника
На гористые улицы в центре Воронежа начали завозить песок
В центре Воронежа запретят парковку
Воронежские предприниматели обсудят, после чего не стыдно идти на интервью к Юрию Дудю
В Воронежской области парень «случайно» угнал чужую машину
Воронежец вынес продукты из магазина в капюшоне
В Воронежской области будут судить водителя «КамАЗа» за пьяную езду и взятку