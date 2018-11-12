Вячеслав Бутусов сыграет воронежцам легендарные хиты Nautilus Pompilius
Музыканты привезут на бис программу "Гудбай, Америка!"
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 ноября в Воронеж с концертом снова приедет Вячеслав Бутусов. Музыкант сотоварищи сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius. В прошлом году 35-летие «Нау» отметили аншлагом. В этот раз юбилейная программа «Гудбай, Америка!» прозвучит на бис.
Воронежцев ждет история целого поколения в удивительном оформлении (гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов) под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках. Говоря словами Ильи Кормильцева, эта музыка будет вечной...
Концерт пройдет 18 ноября в Event-Hall, начало в 19.00.