Воронежский театр драмы ставит к Новому году сказку о поисках Деда Мороза

СЕГОДНЯ 19:00 2018-11-12T19:00:52+03:00

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Кольцовский театр готовит для детворы новое представление. На новогодних елках после традиционной интермедии со сказочными персонажами в фойе будут показывать новый спектакль "Кто тот самый Дед Мороз?".

Каждый год в канун главного зимнего праздника на улицах городов появляются многочисленные Деды Морозы. Они торопятся поздравить детей с Рождеством и Новым годом и доставить им долгожданные подарки. Но почему Дедов Морозов так много? Кто они такие, ведь Дед Мороз один? И где же настоящий Дед Мороз? Не попал ли он в беду?

На эти вопросы и ответит новогодняя сказка. Ее герои - мальчик Вовка и девочка Мэри - отправляются в увлекательное путешествие на Северный полюс на поиски настоящего Деда Мороза. Их ждут невероятные приключения и серьезные опасности - ведь в сказку, как это и полагается в хороших волшебных историях, пробрались злодеи!