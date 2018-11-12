В Воронежском драмтеатре запустили аудиогид

СЕГОДНЯ 18:37 2018-11-12T18:49:28+03:00

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Зрители, пришедшие на спектакли Кольцовского драмтеатра, могут перед представлением или в антракте воспользоваться услугами аудиогида. Электронный экскурсовод расскажет о старинном здании театра.

- Можно узнать новые факты о театре драмы и тех предметах, которые окружают его посетителей. Первая часть аудиогида рассказывает о фойе на втором этаже театра - самом посещаемом и любимом зрителями месте. Именно там находятся картины известного художника Юрия Купера. На них изображены девять муз - покровительниц науки и творчества. И о каждой музе аудиогид расскажет отдельно, - сообщили в театре.

Воспользоваться услугами аудиогида зрители Кольцовского театра смогут, установив на телефоне бесплатное приложение izi.TRAVEL, которое автоматически определит местоположение его владельца в театре и предложит прослушать информацию.