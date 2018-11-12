Воронежский театр оперы и балета к Новому году ставит сказку «Настоящая принцесса»

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-12T18:20:25+03:00

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Театр оперы и балета готовит для воронежской детворы новую сказку! Ее покажут накануне Нового года. «Настоящая принцесса» станет первой театральной премьерой сезона. Сюжет сказки сочинил современный драматург Сергей Ильницкий, а музыку написала известный воронежский композитор Елизавета Ткачева. Спектакль ставит режиссер Левон Микаэлян.

Почти каждая маленькая девочка мечтает стать принцессой, а каждый мальчик хочет повстречать такую невероятную красавицу на своем пути. Театр оперы и балета не обошел стороной эту актуальную в современных мультфильмах и сказках тему и предлагает маленьким зрителям поразмышлять: каково быть настоящей принцессой и действительно ли это награда - ею родиться? Где искать свое счастье - за горами и морями или внимательней приглядеться к тем, кто рядом? Что важнее - спешить друзьям на помощь или любой ценой соответствовать заданным кем-то правилам? Герои сказки покажут, как любовь и преданность побеждают жадность, коварство, лень и предрассудки.

Спектакль «Настоящая принцесса» покажут 26 и 27 декабря (в 11.00), затем 2, 5, 6, 7, 8 января (в 11.00 и 14.00). Перед спектаклем детвору ждет интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами у елки.

Конечно, не обойдется в предпраздничные и праздничные дни без самой новогодней постановки театра - рождественского балета «Щелкунчик» Чайковского. В утреннее время его покажут для малышей 28, 29, 30, 31 декабря (в 11.00), перед спектаклем будет представление у елки.

Вечерние показы балета «Щелкунчик» для взрослой аудитории состоятся 28 декабря (в 19.00), 29 и 30 декабря (в 18.00), 31 декабря (в 17.00). В новом 2019 году балет на сцене в вечернее время 3, 4, 6 и 8 января (в 19.00). Все балеты пройдут в сопровождении оркестра.