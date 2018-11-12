В Воронежской области поджигателей машины нашли по следам обуви

СЕГОДНЯ 17:42 2018-11-12T17:42:38+03:00

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В Петропавловском районе поймали поджигателей авто. «Дэу-Нексиа» чуть не спалили в селе Дедовка. Припаркованный у дома автомобиль быстро потушил песком сын владельцы машины, находившийся в это время во дворе. Оперативники нашли у авто бутылку с остатками бензина и следы от обуви.

Под подозрение попали двое мужчин 30 и 47 лет. Изъятые с места происшествия образцы следов обуви совпали с ботинками, изъятыми в домах у подозреваемых. Им пришлось признаться, что в ходе застолья они вспомнили былые обиды на сына хозяйки машины и решили свести с ним счеты - поджечь авто. За умышленное уничтожение или повреждение имущества мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.