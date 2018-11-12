В Воронежской области заяц и косуля попали в фотоловушку заповедника

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-12T17:11:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На лесной тропе в Хоперском заповеднике в фотоловушку попали заяц и косуля. Сотрудники учреждения поделились живыми кадрами с воронежцами в своей группе в соцсети в понедельник, 12 ноября.

На кадрах видно, как косуля непринужденно скачет в высоких зарослях травы. Камеру она вовсе не заметила. Съемки велись днем. А вот ночью на фотоловушку наткнулся заяц. Устройство не на шутку его испугало. Поэтому он тут же сбежал.

За дикой природой сотрудники заповедника наблюдают в таком формате уже шестой год. Так, в поле зрения объектива попадал еще не успевший набрать жир к зиме барсук. И его упитанный брат, который как раз к холодам был уже готов. Он подтягивался на поваленном дереве. Гораздо чаще на камеру позировали лисы. Одна из них покрасовалась перед фотообъективом с рыбкой в зубах.

Еще больше качественных видео с животными вы сможете найти на странице заповедника.