На гористые улицы в центре Воронежа начали завозить песок

СЕГОДНЯ 16:47 2018-11-12T16:48:27+03:00

Дорожные службы готовятся к зиме и гололеду

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В Центральном районе 62 улицы расположены на склонах. Для предупреждения гололеда на них в преддверии морозов завозят песко-соляную смесь. Этим составом в течение зимы по необходимости жители посыпают дороги и нагорные лестницы.

- Для уборки улично-дорожной сети района в зимний период переоборудованы и подготовлены 57 единиц различной коммунальной специализированной уборочной техники, - рассказали в управе Центрального района. - Для посыпки дорог заготовлено свыше 14 000 тонн песко-соляной смеси.

В этом сезоне в районном комбинате благоустройства появился новый фронтальный погрузчик с десятью комплектами навесного плужно-щеточного оборудования. В ближайшее время появятся еще четыре ручные подметально-уборочные машины для уборки тротуаров.

В ожидании морозов дорожная техника дежурит в круглосуточном режиме.

В случае необходимости они готовы оперативно отправиться на борьбу с наледью.

Подать заявку на доставку песко-соляной смеси жители частного сектора могут по телефону 252-67-56, 252-44-42.