В центре Воронежа запретят парковку
Машины нельзя будет оставить на проспекте Революции у площади Победы
Схема участка, где запретят парковку.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Во вторник, 13 ноября, запретят парковку на участке, примыкающем к площади Победы, на проспекте Революции.
- В этот день запланирован приезд иностранных делегаций. Гости из других стран возложат венки и цветы к Вечному огню на площади Победы. Чтобы их транспорту никто не мешал, и приняли такое решение, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа.
Машины нельзя будет припарковать с 7.00 до 16.00.