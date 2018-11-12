В центре Воронежа запретят парковку

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-12T16:27:00+03:00

Машины нельзя будет оставить на проспекте Революции у площади Победы

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Во вторник, 13 ноября, запретят парковку на участке, примыкающем к площади Победы, на проспекте Революции.

- В этот день запланирован приезд иностранных делегаций. Гости из других стран возложат венки и цветы к Вечному огню на площади Победы. Чтобы их транспорту никто не мешал, и приняли такое решение, - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа.

Машины нельзя будет припарковать с 7.00 до 16.00.