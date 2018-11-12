2018-11-12T16:23:06+03:00
Общество

Воронежские предприниматели обсудят, после чего не стыдно идти на интервью к Юрию Дудю

На форуме также бизнесмены встретятся с Юлией Алферовой
Ярослав ИВАНОВ
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фото Event-Hallфото Event-Hall
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16 ноября пройдет юбилейный, пятый, Воронежский форум предпринимателей. На крупнейшее бизнес-событие в Центральном Черноземье съедутся более 2500 бизнесменов со всего ЦФО. Участников ждут разбор прорывных инсайтов, опыт практиков, примеры, как достучаться до госорганов. Одна из задач форума - реально стимулировать развитие бизнес-среды.

Форум откроется большим пленарным заседанием «Бизнес и власть. Откровенный разговор», на которое в качестве спикеров приглашены замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин, Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кроме того, в течение дня в 12 залах Expo Event-Hall параллельно будут работать 25 секций - рекордное для форума количество интенсивов, семинаров и мастер-классов. Будут обсуждать насущные проблемы регионального бизнеса и тех, кто всерьез задумался об открытии своего дела: как выйти на зарубежные рынки, как автоматизировать бизнес-процессы, так ли нужен бизнесу интернет-маркетинг?

Шесть известных воронежских предпринимателей поделятся секретами получения реальной прибыли на круглом столе «Как зарабатывать от 600-800 тысяч рублей в месяц, работая на себя?» - сессия, после которой не стыдно идти на интервью к Юрию Дудю.

Столичный бизнесмен Сергей Брыков на мастер-классе «Академия провалов 1.0» расскажет, как потерял бизнес с оборотом в 1 млн $ и что делать, если вы окажетесь на его месте.

На кейс-марафоне по брендингу лидеры успешных воронежских компаний разберут этапы масштабирования, болевые точки и точки роста бренда на примере своих организаций. А в сессии «Наставничество - путь к успеху» 10 молодых предпринимателей расскажут о том, как выжать максимум пользы от взаимодействия с менторами.

А на дискуссионной площадке «Национальный проект 2019-2024. Бизнес, общество, власть» модерировать беседу будет экс-советник министра экономического развития Юлия Алферова, та, которая общалась с Трампом и кормит свою кошку черной икрой.

В секции «Путь предпринимательства: большие советы для малого бизнеса» опытные предприниматели дадут новичкам пошаговые инструкции запуска собственного дела. А авторы семинара «Антикризисный HR-менеджмент» в интерактивной форме докажут, что люди - это ценнейший ресурс для преодоления проблем, и подскажут, как зарядить подчиненных на успех.

Кроме того, в 16.00 на сцене Event-Hall начнется подведение итогов форума и награждение лауреатов премии «Опора предпринимателя».

Вход на все мероприятия форума свободный.

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