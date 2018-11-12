2018-11-12T16:05:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области парень «случайно» угнал чужую машину

Молодой человек заметил незапертое авто и решил прокатиться
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области парень «случайно» угнал чужую машину. Молодой человек заметил незапертое авто и решил прокатиться. Но доехать он смог только до ближайшего поста ГАИ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 12 ноября.

Вечером 11 ноября 21-летний парень был в гостях у сестры, на даче, расположенной на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Ветерок», неподалеку от города Лиски. Молодой человек выпил и решил прогуляться по улице. Когда он проходил мимо одного из домов, заметил припаркованный автомобиль ВАЗ-21213. Подойдя поближе и, дернув боковую дверь, парень обнаружил, что машина не заперта. Кроме того, в замке зажигания хозяин оставил ключи. Покатавшись по садоводческому товариществу, угонщик направился в Лиски, однако при въезде в город его остановили сотрудники ДПС. Документов на машину у водителя, соотвественно, не оказалось. Поэтому его доставили в отдел полиции.

Молодой человек признал вину и объяснил, что просто хотел развлечься и прокатиться на чужом авто. ВАЗ вернули владельцу, который как раз на утро заявил в полицию об угоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

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