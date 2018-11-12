Воронежец вынес продукты из магазина в капюшоне
За грабеж ему грозит до 7 лет
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Так обнищали, что придумывают все более изощренные способы кражи? На днях поймали воронежца, который вынес продукты из магазина… в капюшоне. Правда, действия мужчины заметила директор и пыталась остановить похитителя, который пошел мимо кассы, не расплатившись. Но он вырвался и убежал.
Участковый задержал вора недалеко от магазина. Им оказался 33-летний, ранее судимый, местный житель. За грабеж ему может грозить до семи лет лишения свободы.