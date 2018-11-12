2018-11-12T16:02:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить водителя «КамАЗа» за пьяную езду и взятку

Житель Саратовской области любил изрядно принять на грудь перед поездкой на грузовике
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Пьяную езду водитель усугубил, настойчиво пытаясь всучить деньги гаишнику.Пьяную езду водитель усугубил, настойчиво пытаясь всучить деньги гаишнику.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

48-летнего уроженца Саратовской области. Его обвиняют по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

В начале октября 2018 года полицейским сообщили, что в поселке Колодезный Каширского района на «КамАЗе» пытается уехать пьяный водитель. Приехав на указанное место, стражи порядка действительно увидели явно пьяного мужчину за рулем грузовика. Они пробили личность нарушителя по базе данным и выяснили, что в 2017 году он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен прав.

При составлении протокола об административном правонарушении водитель неоднократно предлагал инспектору ДПС 15 тысяч рублей, чтобы замять дело. Полицейский отказался. Тогда настойчивый водитель положил деньги в отсек для магнитолы в машине гаишников. Полицейский позвонил куда следует, и мужчину задержали.

- Водитель признал свою вину, деньги, передаваемые в качестве взятки, изъяли. Сейчас допрашивают свидетелей, продолжают устанавливать обстоятельства преступления, – рассказал руководитель следственного отдела по Нововоронежу регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На гористые улицы в центре Воронежа начали завозить песок
В центре Воронежа запретят парковку
Воронежские предприниматели обсудят, после чего не стыдно идти на интервью к Юрию Дудю
В Воронежской области парень «случайно» угнал чужую машину
Воронежец вынес продукты из магазина в капюшоне
Воронежский борец попал в юниорскую сборную России
Воронежская дзюдоистка выиграла первенство России
Петр I, Феоктистов или Кольцов: начинается голосование за имя аэропорта Воронежа
Воронежский мужской хор «Русский формат» заключил контракт с продюсером Максом Фадеевым
В Воронеже столкнулись иномарки: ранена девушка
В Воронежской области поймали мошенников, под видом соцработников обманывавших пенсионеров
Наркокурьер вез из Воронежа в Лиски 24 пакетика с зельем
В Воронежской области убили занимающегося народной медициной лекаря за неэффективность ритуалов
Музыкант оркестра Большого театра приглашает воронежцев на "Испанскую фантазию"
Воронежский «Буран» расстался с вратарем и защитником
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионер сбил 15-летнюю девочку
Губернатор Воронежской области нашел замену Геннадию Макину
В Воронежской области «семерка» вылетела в кювет: пострадала 34-летняя женщина
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
В Воронеже возле мусорного бака нашли труп мужчины с перерезанным горлом
В Воронежской области жильё детей-сирот получит дополнительную защиту от мошенников
В Воронеже подцепивших вшей учеников не пустят в школу без справки от врача
В мэрии рассказали, сколько человек подхватили вшей в новой воронежской школе
В Воронеже ночью разбился 26-летний мотоциклист
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%