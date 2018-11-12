В Воронежской области будут судить водителя «КамАЗа» за пьяную езду и взятку

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-12T16:02:46+03:00

Житель Саратовской области любил изрядно принять на грудь перед поездкой на грузовике

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48-летнего уроженца Саратовской области. Его обвиняют по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

В начале октября 2018 года полицейским сообщили, что в поселке Колодезный Каширского района на «КамАЗе» пытается уехать пьяный водитель. Приехав на указанное место, стражи порядка действительно увидели явно пьяного мужчину за рулем грузовика. Они пробили личность нарушителя по базе данным и выяснили, что в 2017 году он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен прав.

При составлении протокола об административном правонарушении водитель неоднократно предлагал инспектору ДПС 15 тысяч рублей, чтобы замять дело. Полицейский отказался. Тогда настойчивый водитель положил деньги в отсек для магнитолы в машине гаишников. Полицейский позвонил куда следует, и мужчину задержали.

- Водитель признал свою вину, деньги, передаваемые в качестве взятки, изъяли. Сейчас допрашивают свидетелей, продолжают устанавливать обстоятельства преступления, – рассказал руководитель следственного отдела по Нововоронежу регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин.