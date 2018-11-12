2018-11-12T15:34:59+03:00
Спорт

Воронежский борец попал в юниорскую сборную России

Тренеры оценили победу Николая Большакова на крупных соревнованиях в Раменском
Юрий КОЗЛОВ
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Николай Большаков.Николай Большаков.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежец Николай Большаков вошел в юниорскую сборную России по вольной борьбе. Так специалисты оценили победу нашего спортсмена на всероссийских соревнованиях среди юниоров 1999-2001 г.р., проходивших в Раменском.

- В весовой категории до 65 кг за победу боролись 50 спортсменов. Николай одержал победу в пяти схватках, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области. - В ходе соревнований он оказался сильнее Александра Кузнецова из Татарстана и Магомеда Абдулаева из Дагестана. В четвертьфинале Николай поборол москвича Альберта Макоева, в полуфинале - Алексея Данилова из Якутии. И, наконец, в финале победил дагестанца Адама Далгатова.

- Николай прибавлял от схватки к схватке. Чувствовалось, что он поверил в себя. В финале дагестанец выигрывал 3:0, но Большаков проявил характер, в итоге разобравшись с соперником 5:3, - рассказал старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по вольной борьбе Геннадий Холодков.

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