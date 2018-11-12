2018-11-12T15:13:41+03:00
Спорт

Воронежская дзюдоистка выиграла первенство России

Татьяна Гузун стала обладателем полного набора медалей
Юрий КОЗЛОВ
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Татьяна Гузун (вторая слева) к двум бронзам и серебру теперь добавила золото первенства России.Татьяна Гузун (вторая слева) к двум бронзам и серебру теперь добавила золото первенства России.Фото: cspsk-vrn.ru
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На завершившемся 11 ноября первенстве России по дзюдо, проходившем в Тюмени, отлично выступила воронежская спортсменка, воспитанница СШОР № 33 Татьяна Гузун.

- Татьяна в весовой категории до 63 кг сперва вышла из группы, где ее соперницами были спортсменки из Краснодарского края, Самары, Свердловской области. В полуфинале она победила свердловскую дзюдоистку Викторию Воронову, а в финале выиграла поединок с Залиной Зураевой из Северной Осетим-Алании. «Бронзу» разделили московская спортсменка Евгения Чиреш и Ирина Майструк из Калужской области, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

- Татьяна шла к этой победе поступательно. В ее арсенале уже были две бронзовых и одна серебряная медаль первенства России. И, наконец, в этом году – победа во всех пяти схватках, - рассказал старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по дзюдо Анатолий Емков.

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