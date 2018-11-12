2018-11-12T16:37:48+03:00
Звезды

Петр I, Феоктистов или Кольцов: начинается голосование за имя аэропорта Воронежа

Оно продлится до 30 ноября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Объявили список имен, которыми могут назвать аэропорт Воронежа в рамках общероссийского проекта «Великие имена России». Изначально в нем было 10 пунктов (император Петр Первый, писатели Иван Бунин и Андрей Платонов, поэты Алексей Кольцов и Самуил Маршак, художник Иван Крамской, космонавт Константин Феоктистов, конструктор Сергей Мосин, геолог Василий Докучаев, музыкант Митрофан Пятницкий), в шорт-лист вышло три - Петр Первый, Константин Феоктистов и Алексей Кольцов.

Сегодня, 12 ноября, стартует финальное голосование. Проголосовать можно по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя» на сайте великиеимена.рф, в соцсетях, отправкой смс-сообщения, путем заполнения анкеты в СМИ и на борту самолета, у одного из волонтеров проекта, которые до конца месяца будут работать в людных местах Воронежа - на вокзалах, в торговых центрах.

Голосование продлится до 30 ноября. Каким именем назовут воронежский аэропорт, объявят 5 декабря.

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