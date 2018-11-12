Воронежский мужской хор «Русский формат» заключил контракт с продюсером Максом Фадеевым

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-12T14:35:39+03:00

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Известный воронежский коллектив «Русский формат», двукратный призер фестиваля «Московская весна а Cappella», многократный участник Пасхального фестиваля Валерия Гергиева, перешел под крыло известного музыкального продюсера Максима Фадеева. Мужской хор, состоящий из 12 талантливых вокалистов, основанный в 2008 году и исполняющий хиты различных эпох в оригинальной обработке, а также собственные песни, завершил свою творческую деятельность на базе Воронежского концертного зала и подписал контракт с музыкальным лейблом Фадеева MALFA, который продвигает таких артистов как Serebro, Наргиз, Юлия Савичева, Глюкоза. В связи с началом нового этапа в карьере мужская арт-группа сменила название на Magnetus.

- Мы очень благодарны Максиму Фадееву, что он высоко оценил воронежский коллектив и предложил нам помощь в развитии и свое продюсирование. Очень надеемся на поддержку земляков на новом для нашего коллектива этапе, - сообщил «Комсомолке» худрук Magnetus Серафим Дубанов. - Мы с энтузиазмом принялись за работу над новыми проектами.

Кстати, новую программу и уже полюбившиеся хиты воронежцы смогут услышать на прощальном концерте хора 13 декабря в клубе Palazzo.