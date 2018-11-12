2018-11-12T14:32:18+03:00
Происшествия

В Воронеже столкнулись иномарки: ранена девушка

ДТП случилось на улице Остужева
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 12 ноября, около девяти утра в Железнодорожном районе на улице Остужева у дома № 56 случилась авария.

- 31-летняя девушка, рулившая «Хондой», ехала со стороны улицы Изыскателей в направлении Минской, и врезалась в «Мазду». Она получила ушиб головы, ее отвезли в больницу «Электроника», оказали помощь и отпустили домой. 34-летний водитель «Мазды» в ДТП серьезно не пострадал. В причинах аварии разбираются специалисты, работавшие на месте аварии, - рассказали в ОБДПС ГИБДД УМВД по Воронежу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На гористые улицы в центре Воронежа начали завозить песок
В центре Воронежа запретят парковку
Воронежские предприниматели обсудят, после чего не стыдно идти на интервью к Юрию Дудю
В Воронежской области парень «случайно» угнал чужую машину
Воронежец вынес продукты из магазина в капюшоне
В Воронежской области будут судить водителя «КамАЗа» за пьяную езду и взятку
Воронежский борец попал в юниорскую сборную России
Воронежская дзюдоистка выиграла первенство России
Петр I, Феоктистов или Кольцов: начинается голосование за имя аэропорта Воронежа
Воронежский мужской хор «Русский формат» заключил контракт с продюсером Максом Фадеевым
В Воронежской области поймали мошенников, под видом соцработников обманывавших пенсионеров
Наркокурьер вез из Воронежа в Лиски 24 пакетика с зельем
В Воронежской области убили занимающегося народной медициной лекаря за неэффективность ритуалов
Музыкант оркестра Большого театра приглашает воронежцев на "Испанскую фантазию"
Воронежский «Буран» расстался с вратарем и защитником
В Воронеже на пешеходном переходе пенсионер сбил 15-летнюю девочку
Губернатор Воронежской области нашел замену Геннадию Макину
В Воронежской области «семерка» вылетела в кювет: пострадала 34-летняя женщина
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
В Воронеже возле мусорного бака нашли труп мужчины с перерезанным горлом
В Воронежской области жильё детей-сирот получит дополнительную защиту от мошенников
В Воронеже подцепивших вшей учеников не пустят в школу без справки от врача
В мэрии рассказали, сколько человек подхватили вшей в новой воронежской школе
В Воронеже ночью разбился 26-летний мотоциклист
Инфраструктура торгового эквайринга Центрально-Черноземного банка за год выросла на 40%