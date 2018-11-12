В Воронеже столкнулись иномарки: ранена девушка

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-12T14:32:18+03:00

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В понедельник, 12 ноября, около девяти утра в Железнодорожном районе на улице Остужева у дома № 56 случилась авария.

- 31-летняя девушка, рулившая «Хондой», ехала со стороны улицы Изыскателей в направлении Минской, и врезалась в «Мазду». Она получила ушиб головы, ее отвезли в больницу «Электроника», оказали помощь и отпустили домой. 34-летний водитель «Мазды» в ДТП серьезно не пострадал. В причинах аварии разбираются специалисты, работавшие на месте аварии, - рассказали в ОБДПС ГИБДД УМВД по Воронежу.