СЕГОДНЯ 13:52 2018-11-12T13:52:54+03:00

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В Воронежской области поймали мошенников, под видом соцработников обманывавших пенсионеров. Ими оказались 30-летний житель Воронежа и двое жителей Тульской области, 38 и 43 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 12 ноября.

В октябре и ноябре этого года преступники проникали в дома к пенсионерам под видом соцработников. Затем они выдавали пенсионерам деньги билетами «банка приколов» и просили разменять их. Взамен мошенники получали настоящие деньги.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

- В настоящее время устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений, - прокомментировали в ведомстве.