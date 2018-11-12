2018-11-12T13:19:36+03:00
Происшествия

Наркокурьер вез из Воронежа в Лиски 24 пакетика с зельем

Парню грозит срок до 20 лет
Ярослав ИВАНОВ
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В Новоусманском районе задержали наркокурьера с крупной партией запрещенного препарата. 10 ноября около пяти часов вечера на 520-м километре автодороги М-4 «Дон» на посту ДПС остановили для проверки автомобиль «Мерседес-Бенц», следовавший в южном направлении. В ходе досмотра у пассажира, 21-летнего жителя Нововоронежа, нашли 24 полимерных свертка с порошкообразным веществом – они были рассованы в различных местах верхней и нательной одежды, а также в носках. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством - это 3-индол общей массой 8,56 грамма.

Парень признался, что наркотик приобрел через «закладки» в Воронеже, для последующего бесконтактного распространения в Лисках. Житель Нововоронежа уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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